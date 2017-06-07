"Зенит" официально презентует нового главного тренера на следующей неделе
Итальянского специалиста Роберто Манчини, ставшего новым главным тренером петербургского футбольного клуба, официально представят 13 июня на "Сибур-Арене".
Ранее, в рамках ПМЭФ, генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко анонсировал прилет Манчини во вторник, 13-го. В кулуарах форума он отметил, что надеется: нового наставника сине-бело-голубых встретит не только команда, но и фанаты "Зенита".
О назначении Роберто Манчини на пост наставника петербургского клуба стало известно 1 июня. До этого был расторгнут контракт с предыдущим тренером, продержавшимся в "Зените" меньше года: Мирча Луческу возглавил команду летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в Чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому "Андерлехту".
Контракт с Манчини рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на два сезона.
Справка:
Тренерскую карьеру Манчини начал в 2000 году, став ассистентом Свена-Ерана Эрикссона в "Лацио". Дебют в качестве главного тренера состоялся в "Фиорентине": за год работы с "фиалками" он выиграл Кубок Италии.
Следующие два года Манчини провел у руля "Лацио" и вновь стал обладателем Кубка страны. В 2004-м Роберто возглавил "Интер", где провел самый успешный этап своей тренерской карьеры — под его руководством команда трижды подряд выигрывала Серию А, дважды побеждала в Кубке страны и один раз завоевала Суперкубок Италии.
В декабре 2009-го Манчини возглавил "Манчестер Сити". В следующем сезоне он вместе с командой завоевал Кубок Англии, который стал первым трофеем для клуба за 35 лет. В мае 2012 "горожане" выиграли Премьер-лигу впервые с 1968 года. Через несколько месяцев Манчини стал обладателем своего третьего английского трофея — Суперкубка страны.
С 2013 по 2014-й Роберто тренировал турецкий "Галатасарай", где вновь выиграл Кубок страны. В ноябре 2014-го вернулся в "Интер" и провел у руля команды два года, завершив свое сотрудничество с "нерадзурри" в августе 2016.