"Зенит" официально презентует нового главного тренера на следующей неделе

Итальянского специалиста Роберто Манчини, ставшего новым главным тренером петербургского футбольного клуба, официально представят 13 июня на "Сибур-Арене".

Ранее, в рамках ПМЭФ, генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко анонсировал прилет Манчини во вторник, 13-го. В кулуарах форума он отметил, что надеется: нового наставника сине-бело-голубых встретит не только команда, но и фанаты "Зенита".

О назначении Роберто Манчини на пост наставника петербургского клуба стало известно 1 июня. До этого был расторгнут контракт с предыдущим тренером, продержавшимся в "Зените" меньше года: Мирча Луческу возглавил команду летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в Чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому "Андерлехту".

Контракт с Манчини рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на два сезона.