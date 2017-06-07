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07.06.2017 13:28
6 Комментариев

В Смольном появится ещё один вице-губернатор

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении утвердило законопроект, согласно которому в Смольном может появиться ещё один вице-губернатор. Принятие законопроекта сопровождалось критикой со стороны депутатов в адрес чиновников городского правительства.  

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", документ был внесён в Законодательное собрание ещё в 2016 году. Как объяснил на пленарном заседании 7 июня представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков, проект предполагает, что глава исполнительного органа власти сможет одновременно быть и вице-губернатором, членом правительства.

"Такая возможность существовала до 2005 года",-  добавил Шестериков.

По словам чиновника, возникла необходимость перераспределить ответственность за профильные комитеты между вице-губернаторами. Кого из действующих глав комитетов предполагается назначить вице-губернатором, он не объяснил.

Между тем во время рассмотрения документа депутаты раскритиковали деятельность правительства Петербурга. Так, единоросс Алексей Цивилев заявил, что в Смольном до сих пор нет вице-губернатора, способного отличить лайк от репоста. Оппозиционер Максим Резник призвал коллег ввести норму, согласно которой парламентарии смогут назначать глав администраций районов. Эсер Алексей Ковалев заметил, что практика кадровых решений городского правительства такова, что на ответственные должности назначают "абы кого".  

Народные избранники продолжили критиковать чиновников даже после утверждения документа. Так, в ходе отчёта главы комитета по взаимодействию с исполнительными и муниципальными органами власти Игоря Князева, последнему предложили уйти в отставку.

 

 


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комментарии пользователей (6)
Snaky
7 июня 2017 г. 14:41
Varon: Вах! Разоблачили! Вывели на чистую воду! Означенные Вами личности, вероятно, должны моментально ощутить угрызения совести и немедленно начать пейсать в другую сторону. :)))
Varon
7 июня 2017 г. 14:38
Snaky: Принцип демократического монархизма — как раз принцип "Фонтанки". А монарх у них — главный редактор с не очень подходящей для монархизма фамилией Горшков. Ну, а идеологическая свита — Клочкова с Тумаковой.... Тоже нормально. Только демократический читатель "Фонтанки" не знает поговорку о том, кто шельму метит. И дует вместе с означенными корррррреспондентами в их дуду.
Snaky
7 июня 2017 г. 14:31
Varon:
А где принцип демократического централизма
А еще принципы демократического монархизма. Вот да.
Varon
7 июня 2017 г. 14:28
Насколько я понимаю,"критикующие депутаты" — все те же "выскочившие из-за черты". Вишневский с Резником, да еще парочка борцов за демократию. "Фонтанка" только их считает народными избранниками. Типа совесть города. А где принцип демократического централизма, почему Клочкова не применяет? Ай-яй-яй. Односторонне освещаете жизнь города, барышня.
amillaria
7 июня 2017 г. 14:18
Так, единоросс Алексей Цивилев заявил, что в Смольном до сих пор нет вице-губернатора, способного отличить лайк от репоста.
так вот в чем дело!)
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