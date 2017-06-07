Денег нет, но вы ищите: Как найти средства краудфандингом?

07.06.2017 13:29

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по развитию, так называемых, альтернативных механизмов финансирования, в том числе, краудфандинга. Каким образом работает российский краудфандинг, узнали у представителей крупнейших российских краундфандинговых платформ planeta.ru и boomstarter.ru