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07.06.2017 13:29
Денег нет, но вы ищите: Как найти средства краудфандингом?

Денег нет, но вы ищите: Как найти средства краудфандингом?

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по развитию, так называемых, альтернативных механизмов финансирования, в том числе, краудфандинга. Каким образом работает российский краудфандинг, узнали у представителей крупнейших российских краундфандинговых платформ planeta.ru и boomstarter.ru

На связи со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] – заместитель гендиректора по правовым вопросам краудфандинговой площадки planeta.ru, член рабочей группы ЦБ по регулированию краудфандинга Алексей Чесноков и совладелец краудфандинговой платформы boomstarter.ru Руслан Тугушев:

Также читайте об этом в материале Николая Нелюбина "Госстартер". 

Аудиоподкаст эфира: 

 

 

 

 

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