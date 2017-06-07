Власти Ирана опровергли информацию о втором взрыве в мавзолее аятоллы Хомейни

Второго взрыва на территории мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране не было. Об этом сообщило агентство Mehr.

«Второй смертник, вооруженный шестью гранатами, был застрелен на территории мавзолея имама Хомейни силами правопорядка», — говорится в заявлении агентства, которое приводит "Лента.ру".

Ранее сообщалось о том, что еще один взрыв произошел на территории мавзолея имама Хомейни в столице Ирана Тегеране. Twitter агентства Mehr сообщал, что подорвался еще один смертник.

Как сообщала "Фонтанка", ранее 7 июня стало известно, что группа вооруженных людей напала на мавзолей Хомейни, один из них подорвал надетый на него жилет со взрывчаткой. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Позже в СМИ появилась информация, что смертником оказалась женщина.

Также сообщалось, что группа вооруженных людей совершила атаку на здание парламента в Тегеране. Ответственность за нападение на парламент и мавзолей Хомейни в иранской столице взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).