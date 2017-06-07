В Петербурге раздавили шесть тонн санкционных овощей и фруктов
Как сообщили 7 июня в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, рейды на складах плодовоовощной базы на Софийской улице сотрудники ведомства проводили совместно с таможенниками. За семь майских визитов изъяли около четырёх с половиной тонн томатов, пекинской капусты и яблок.
Никаких ветеринарно-сопроводительных документов и соответствующих разрешений собственники предъявить не смогли. При этом на коробках и ящиках были польские этикетки.
Также с базы вывезли почти тысячу восемьсот килограммов томатов черри. Из Турции они приехали вместе с личинками южно-американской томатной моли и живым калифорнийским трипсом во взрослой стадии развития. Вредителей обнаружили в лаборатории.
Все овощи и фрукты уничтожены.
Справка:
Политические и экономические санкции Евросоюз и США ввели в 2014 году после присоединения Крыма к России, которое на Западе назвали аннексией. В ответ на это Россия в качестве контрсанкций ввела продуктовое эмбарго. На территорию РФ запрещён ввоз овощей, фруктов, мяса, птицы, рыбы, сыра и других продуктов из ЕС и США, а также ряда стран, поддерживающих санкции. В частности, от турецкой сельхозпродукции отказались год назад. В какую сумму обходится россиянам продэмбарго, подсчитали экономисты. Оно отнимает у каждого россиянина более четырех тысяч рублей в год. В феврале текущего года Госдума не поддержала законопроект о раздаче конфискованных санкционных продуктов неимущим.