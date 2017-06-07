В Петербурге раздавили шесть тонн санкционных овощей и фруктов

Больше шести тысяч килограммов турецких томатов, а также капусты и яблок из Польши в семь заходов вывезли с Софийской овощебазы в Петербурге. Запрещенные продукты оказались ещё и не безопасными.

Как сообщили 7 июня в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, рейды на складах плодовоовощной базы на Софийской улице сотрудники ведомства проводили совместно с таможенниками. За семь майских визитов изъяли около четырёх с половиной тонн томатов, пекинской капусты и яблок.

Никаких ветеринарно-сопроводительных документов и соответствующих разрешений собственники предъявить не смогли. При этом на коробках и ящиках были польские этикетки.

Также с базы вывезли почти тысячу восемьсот килограммов томатов черри. Из Турции они приехали вместе с личинками южно-американской томатной моли и живым калифорнийским трипсом во взрослой стадии развития. Вредителей обнаружили в лаборатории.

Все овощи и фрукты уничтожены.