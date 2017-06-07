В Петербурге криминальный дуэт получил 19 лет за убийство бизнесмена

Петербургский бизнесмен погиб в результате визита налётчиков в квартиру. Его жизнь, похищенные деньги и ценности суд оценил в 19 лет на двоих.

Как сообщила 7 июня пресс-служба прокуратуры города, в разбое с применением оружия, а также в убийстве признали виновными Наталью Шурмину и Александра Сорокина. Суд установил, что в феврале 2016 года криминальный дуэт задумал ограбить бизнесмена, с которым была знакома женщина. Она-то и помогла подельнику попасть в квартиру, поскольку не почуявший подвоха хозяин спокойно открыл ей дверь. Мужчина нанес потерпевшему 30 ударов ножом, а его напарница вычистила квартиру. Добычей разбойников стали 80 тысяч рублей, а также ноутбуки, телефоны и фотоаппарат. Общий ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Суд приговорил Сорокина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Шурмина получила 4 года колонии общего режима. Также осужденные должны выплатить родственнику убитого полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.