Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%

Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.

Совокупный кредитный портфель физических лиц увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 апреля 2017 года составил 17,2 млрд рублей. За отчетный период было выдано кредитов наличными более чем на 1 млрд рублей, что на 59% больше по сравнению с 1 кварталом 2016 года, количество выданных кредитов выросло на 19%. Портфель по этому показателю также увеличился на 19%, достигнув 7,5 млрд рублей.

Портфель кредитных карт вырос на 5% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 21,8 тысячи штук.

В сравнении с 1 кварталом 2016 года количество выданных ипотечных кредитов и сумма кредитования увеличились на 62%. За первые три месяца 2017 года было выдано 280 ипотечных кредитов на общую сумму более 656 млн рублей. Ипотечный кредитный портфель филиала за отчетный период вырос на 26% и составил 9 млрд рублей.

В сегменте малого бизнеса за 1 квартал 2017 года было выдано в 6 раз больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитный портфель составил 1,1 млрд рублей. Количество активных клиентов выросло на 13%, а темпы по открытию расчетных счетов предприятиям малого бизнеса увеличились в 3 раза по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

