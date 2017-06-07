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07.06.2017 12:48

Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%

Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ

Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.

Совокупный кредитный портфель физических лиц увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 апреля 2017 года составил 17,2 млрд рублей. За отчетный период было выдано кредитов наличными более чем на 1 млрд рублей, что  на 59% больше по сравнению с 1 кварталом 2016 года, количество выданных кредитов выросло на 19%. Портфель по этому показателю также увеличился на 19%, достигнув 7,5 млрд рублей.

Портфель  кредитных карт вырос на 5% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 21,8 тысячи штук.

В сравнении с 1 кварталом 2016 года  количество выданных  ипотечных кредитов и сумма кредитования увеличились  на 62%. За первые три месяца 2017 года было выдано 280 ипотечных кредитов на общую сумму более 656  млн рублей. Ипотечный кредитный портфель филиала за отчетный период вырос на  26%  и составил  9 млрд рублей.

В сегменте малого бизнеса  за 1 квартал  2017 года было выдано в 6 раз больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Кредитный портфель составил 1,1 млрд рублей. Количество активных клиентов выросло на 13%, а темпы по открытию  расчетных счетов предприятиям малого бизнеса увеличились в 3 раза по сравнению с 1 кварталом прошлого года.
 

Оксана Кочерга, управляющий Северо-Западным филиалом банка ВТБ, отметила: «Несмотря на отмену программы государственной поддержки, выдачи в рамках которой составляли более половины от общего объема ипотечного кредитования филиала, мы не снизили темпы и добились высоких результатов на фоне общего снижения показателей на рынке. Это произошло благодаря активной работе с партнерами. Доля сделок через партнерский канал у нас составила 80% от всех выдач. Кроме того, мы открыли дополнительные точки продаж ипотечных кредитов и увеличили продуктивность каждого сотрудника в 1,5-2 раза».


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Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ
07.06.2017 12:48

Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%

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Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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