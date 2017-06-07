Где в Приморском районе строится квартал для самых продвинутых?

Самый активно застраиваемый район Петербурга – Приморский. Он же и наиболее динамично развивающийся. *

Если вы планируете поселиться здесь, вам есть из чего выбрать! На какие проекты стоит обратить внимание?

Чтобы без проблем отдать ребенка в детский сад рядом с домом, стоит выбирать жилье не «в чистом поле». Убедитесь в том, что в микрорайон либо обеспечен социальной инфраструктурой, либо застройщик уже сегодня, возводя новые дома, строит детский сад и школу рядом с ними. Последний вариант может быть даже предпочтительнее – все новое, современное.

RBI

Один из таких жилых комплексов, строящихся сегодня, – Ultra City на Комендантском проспекте. Компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) позиционирует его как квартал для современных продвинутых людей, где есть все необходимое для жизни. Это и детсад на 80 детей, строящийся во дворе четырех корпусов первой очереди, и школа на 825 учащихся, запроектированная во второй очереди. Это и собственный зеленый двор с детскими и спортивными площадками и даже целым фруктовым садом из вишневых и яблоневых деревьев. В саду можно ежедневно заряжаться энергией природы, а еще это аромат цветущих деревьев весной и вкусные яблоки осенью…

RBI

На первых этажах предусмотрена своя галерея ресторанов разных кухонь мира. Жители Ultra City смогут провести здесь приятный вечер с друзьями, не покидая территории собственного дома. Рядом расположатся современные продуктовые магазины, пекарня, медицинский центр.

Важная часть концепции Ultra City – современные ультра-технологии. Только представьте: не выходя из автомобиля, вы можете со своего смартфона отправить сигнал на подъем шлагбаума при въезде в паркинг. Или получить доступ к изображению с камеры видеонаблюдения, установленной на входе в парадную… Скоро эта «картина из будущего» станет реальностью. Сдача двух жилых корпусов первого этапа и детского сада – уже в этом году.

Что потом? Сегодня модно покупать квартиры без отделки – чтобы дать развернуться собственной фантазии и с помощью дизайнера сделать свое жилище по-настоящему уникальным. Потенциально любая квартира в Ultra City может стать отражением индивидуальности своего владельца. RBI может помочь с дизайн-проектом, ремонтом и отделкой: в составе Холдинга есть профильная компания «Отдел-мастер», и ее специалистам не привыкать к воплощению самых оригинальных замыслов.

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