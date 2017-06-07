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07.06.2017 12:30

СМИ сообщили о еще одном взрыве в мавзолее Хомейни

Еще один взрыв произошел на территории мавзолея имама Хомейни в столице Ирана Тегеране.

Об этом в среду, 7 июня, сообщает в своем Twitter агентство Mehr со ссылкой на данные национальной телерадиовещательной корпорации Ирана (IRIB), пишет "Лента.ру".

Отмечается, что подорвался еще один смертник. О пострадавших информации нет.

Как сообщала "Фонтанка", ранее 7 июня стало известно, что группа вооруженных людей напала на мавзолей Хомейни, один из них подорвал надетый на него жилет со взрывчаткой. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Позже в СМИ появилась информация, что смертником оказалась женщина.

Один из четырех вооруженных людей, совершивших в среду, 7 июня, нападение на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране, отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей. Об этом сообщает Al Arabiya. Как отмечается, среди его сообщников также были две женщины и один мужчина. Одна из атаковавших совершила самоподрыв, вторая была задержана. Мужчину ликвидировали силовики.

Также сообщалось, что группа вооруженных людей совершила атаку на здание парламента в Тегеране, несколько человек удерживаются в качестве заложников. Есть информация о восьми пострадавших.

Ответственность за нападение на парламент и мавзолей Хомейни в иранской столице взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).


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