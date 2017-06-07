Сотрудники Setl City пересели на самокаты и велосипеды

Сотрудники компании Setl City 7 июня сменили личные автомобили на велосипеды, самокаты и даже роликовые коньки. Акция стала одним из мероприятий, запланированных застройщиком в рамках года экологии в России.

Ее основная цель – уменьшить количество автотранспорта и сократить вредные выбросы в атмосферу.

Сотрудники, которые живут за городом и добираются до офиса на машине, заранее нашли себе попутчиков из числа коллег, а некоторые представители компании Setl City в этот день пересели на метро.

Отметим, что экологические акции в Setl City давно стали традиционными. Представители компании и волонтеры несколько раз в год выходят на субботники, высаживают деревья и кустарники, убирают территорию жилых комплексов. Так, в мае в ЖК GreenЛандия жители высадили сиреневый бульвар, а в квартале «Вена» микрорайона «Семь столиц» очистили берег ручья и оформили газоны.

Справка о компании Setl City

