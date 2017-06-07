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07.06.2017 12:07

Кришито: Хочу вернуться в "Дженоа"

Доменико Кришито намерен покинуть ФК «Зенит» и вернуться в Италию. Карьеру игрока он хочет продолжить в родном для себя клубе "Дженоа".

В интервью еженедельнику «Футбол», опубликованном 7 июня, итальянский защитник заявил, что это сейчас приоритет для него.

"Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в «Зените». А повторно решение созрело после окончания этого сезона", – сказал Кришито.

Он подчеркнул. что это решение не связано с тем, что сине-бело-голубые не сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов.

"С результатами команды это никак не связано. Причина — только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину", – сказал Кришито.

"Оценивать шансы не возьмусь. Буду разговаривать с клубом, – продолжил он, добавив, что хочет оказаться в родной для себя итальянской команде. – Мой приоритет – «Дженоа». Это моя родная команда, где я карьеру начинал и провел там в общей сложности шесть сезонов".


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