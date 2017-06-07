Рейс из Петербурга в Ларнаку задержан на семь часов

Аэробус «Уральских авиалиний» задержан 7 июня в Петербурге из-за поломки. Пассажиры, которые с ночи сидят в аэропорту, жалуются на отсутствие воды и представителя авиакомпании.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, они должны были улететь в пять утра рейсом U6 7035 в Ларнаку. Однако по прибытии в Пулково они узнали, что вылет задерживается.

«Приехали в аэропорт в три часа ночи и с удивлением узнали о задержке рейса до 9.50. При этом никакой информации ни по телефону, ни по электронной почте не было. Далее был перенос вылета на 11:00, на 11:50», – сообщают пассажиры.

Информации по громкой связи о возможности получить горячее питание, а также о причинах задержки рейса не было, уверяют читатели. При этом на глазах туристов, которые уже находятся в санитарной зоне, ремонтируют самолет, на котором они должны были улететь.

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе «Уральских авиалиний», при подготовке к выполнению рейса U6 –7035 на воздушном судне была выявлена техническая неисправность. Авиакомпания приняла решение о задержке для устранения причины неисправности.

«В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам предоставлены все положенные услуги. Вылет назначен на 12:30», – уверяет перевозчик.