Первую тысячу «Подорожника» для Москвы и Петербурга раскупили за пять дней

Первую партию объединенного проездного «Подорожник-Тройка», который действует одновременно в Москве и Петербурге, уже раскупили.

Представленный на ПМЭФ-2017 единый для двух столиц проездной использовали уже 500 раз в петербургском метрополитене и наземном пассажирском транспорте. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по транспорту Смольного. По данным чиновников, с 2 по 5 июня пассажиры в Петербурге пополнили новые билеты более чем на 77 тысяч руб. Несмотря на запуск, специалисты изучают, как работают карты в разных видах транспорта в обоих городах. По итогам первого тестового периода в реализацию поступят следующие партии таких носителей для проездных билетов.

Напомним, новые транспортные карты поступили в реализацию 2 июня одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. На московском объединённом носителе использовано стандартное изображение карты «Тройка», а эмитированные в Петербурге имеют оригинальный дизайн с использованием символов Первопрестольной и Северной столицы. Оборотная сторона — одинакова для всех носителей. Как заявлял на ПМЭФ вице-губернатор Игорь Албин, в Петербурге пока выпущена тысяча подобных карт, к концу июня их будет более 20 тысяч. Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, в свою очередь, рассказал, что носителей «Тройка» в столице выпущено 11 млн штук.

Для нашего города «Подорожник-Тройка» стал первым опытом по объединению транспортных электронных билетов двух регионов в одной карте. Планируется, что новая карта будет особенно удобна тем, кто часто ездит из Петербурга в Москву и обратно.