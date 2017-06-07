«Генерал Ватутин» будет ходить по российским рекам

В навигационном сезоне 2018 года российские туристы смогут отправиться в речные круизы на новом четырехпалубном теплоходе, вчера неожиданно «появившемся» в Керченском проливе. Ассоциация туроператоров России АТОР 7 июня выяснила, где будет работать бывший украинский лайнер "Генерал Ватутин".

Как сообщает АТОР, продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания «Инфофлот». Генеральный директор этого оператора речных круизов Александр Сахаров подтвердил, что теплоход приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою «дочку» (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать «Инфофлот».

Теплоход встанет на внутренние речные маршруты уже в 2018 году. По словам гендиректора «Инфофлота», до начала навигации лайнер должен пройти проверку речного регистра. «Судно находится в прекрасном состоянии, поэтому уверен, что никаких проблем с его вводом в строй не будет», – заявил Сахаров.

На данный момент точно неизвестно, по каким именно маршрутам будет выполнять навигацию 2018 года «Генерал Ватутин».

Как писала "Фонтанка", 6 июня одесское интернет-издание "Думская" сообщало о том, что круизный лайнер «Генерал Ватутин», следовавший из Киева, отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов-на-Дону. С 2005 и до 2013 года теплоход работал на круизной линии Киев — Ялта — Одесса с зарубежными туристами. В 2013-2016 году находился на отстое в Киеве, с прошлого года работает на круизной линии Киев — Одесса — Вилково — Киев.

Позже выяснилось, что украинский теплоход типа река-море "Генерал Ватутин" был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан. Это подтвердил президент круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов, который ранее арендовал судно. Он сообщил, что "судно оформлялось в направлении молдавского порта Джурджулешты", решение идти в Ростовский порт принял новый собственник.

"Червона рута" была арендатором "Генерала Ватутина". Владельцем была дочка одной кипрской компании. Поменялся собственник, сейчас судно под флагом Белиза. Был украинский, ходил под украинским флагом. Но две недели назад был снят официально из украинского реестра (судов). Новый хозяин поднял флаг Белиза, получил новые документы на него и ушел", – сказал Соколов.

Согласно полученной АТОР от участников рынка информации, лайнер приобрела у украинского собственника зарегистрированная на Сейшельских островах компания Skypoint– для своего дочернего предприятия в России. На данный момент точно неизвестно, по каким именно маршрутам будет выполнять навигацию 2018 года «Генерал Ватутин», сообщает АТОР. Известно лишь, что этот четырехпалубный лайнер, способный вместить до 280 пассажиров, займет на речном круизном рынке России сегмент «выше среднего».