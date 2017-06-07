Подполковник ГУСБ оставлен под домашним арестом по делу о хищении 105 тысяч рублей

Санкт-Петербургский горсуд продлил домашний арест подполковнику полиции Виталию Федосову, обвиняемому в мошенническом хищении 105 тысяч рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в горсуде, 7 июня Следственный комитет попросил оставить Федосова в изоляции в связи с продолжением расследования уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК «Мошенничество». На него наложен гриф секретности. По данным «Фонтанки», Федосов обвиняется в том, что похитил из казны 105 тысяч рублей составлением подложных отчетов агентуры, которой якобы и предназначались деньги в качестве гонорара.

«Домашний арест продлен до 8 августа», – уточнили в горсуде.

Виталий Федосов служил оперуполномоченным в отделе «Запад» ГУСБ МВД. Он был задержан в феврале и арестован. В апреле 2017 года по просьбе СК отпущен под домашний арест.

В декабре 2016 года по подозрению в получении взятки 100 млн рублей был задержан начальник Федосова – Юрий Тимченко. Также подполковник упоминался еще в одном коррупционном деле. Его доверенные лица были задержаны за вымогательство взятки (тоже 100 млн) для изменения меры пресечения участникам незаконного игорного бизнеса.