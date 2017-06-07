Главстрой получил разрешение на строительство четвертой очереди ЖК «Юнтолово»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», получила разрешение на строительство семи корпусов в проекте комплексного освоения территории – новом жилом районе «Юнтолово».

Госстройнадзор выдал компании «Главстрой-СПб» разрешение на строительство новых корпусов в составе четвертой очереди ЖК «Юнтолово».

На площади 32 га будут возведены семь жилых домов, рассчитанных на 529 квартир. С юго-востока застраиваемая территория будет ограничена Юнтоловским проспектом, с запада – Гладышевским проспектом, с севера – границей Курортного района. Общая площадь очереди составит 31 391 кв. м. Высотность – 4 этажа.

В настоящий момент компания приступает к подготовительным работам на участке. Начало продаж квартир в четвертой очереди запланировано на третий квартал 2017 года.

О жилом районе «Юнтолово»

Новый жилой район «Юнтолово» – современный жилой квартал, расположенный в северо-западной части Приморского района Санкт-Петербурга. На участке площадью 437 га около Юнтоловского заповедника будет построено 2,2 млн кв. м жилья, рассчитанного на проживание 70 000 человек. Неподалеку расположены съезды с Кольцевой автодороги (КАД) и Западного скоростного диаметра (ЗСД), Приморское шоссе. В эксплуатацию введены две очереди строительства, состоящие из 20 малоэтажных корпусов общей площадью более 180 000 кв. м. Во встроенных помещениях домов открыты магазины различного назначения. На территории комплекса введен в эксплуатацию детский сад, на этапе строительства – школа.

Справка о компании «Главстрой-СПб»