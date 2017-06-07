Летние развлечения двух школьников остановила транспортная полиция Петербурга

Двух зацеперов школьного возраста сняли с электрички на станции Лигово. Заигравшихся подростков вернула родителям полиция Петербурга.

Как сообщили 7 июня в пресс-службе транспортной полиции, юных экстремалов заметили с внешней стороны поезда Калище – Санкт-Петербург. Одному из трейнсёрферов оказалось 13 лет, второму уже исполнилось 14. Мальчиков доставили в дежурную часть на Балтийском вокзале, туда же пригласили их законных представителей.

Родители, проворонившие небезопасные развлечения школьников, получили протоколы о неисполнении своих обязанностей. Дети отделались нравоучительной беседой.

В марте 2017 года Государственная дума России приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за хулиганство на транспорте. Согласно новой статье Уголовного кодекса, за действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств, в том числе — за езду на крыше вагонов, нарушителям будет грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо до двух лет ограничения свободы, либо лишение свободы на тот же срок.