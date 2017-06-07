СМИ: Американский режиссер подарил Путину пустую коробку из-под DVD

Американский режиссер Оливер Стоун случайно подарил президенту России Владимиру Путину пустую коробку из-под DVD, утверждает Variety.

Стоун взял большое интервью у Путина. Во время беседы режиссер, в частности, посоветовал главе государства посмотреть фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».

Утверждается, что Стоун и Путин посмотрели по меньшей мере отрывок из картины, после чего режиссер вручил DVD президенту.

Как утверждается в материале, Путин взял подарок в офис, и перед тем, как закрылась дверь, открыл коробку, что попало на камеры. Коробка оказалась пустой, поскольку продюсеры оставили диск в плеере. «Типичный американский подарок», – якобы пошутил через переводчика российский президент.

Ранее сообщалось, что Путин в интервью Стоуну заявил, что открытого военного конфликта между Россией и США никто бы не пережил.