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07.06.2017 12:21

В Сибири пассажиры толкали поезд метро, чтобы добраться до работы

Опаздывающие на работу сибиряки толкали неисправный состав в метро. Инцидент произошел в утренний час пик в подземке Новосибирска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, состав вышел из строя на станции «Красный проспект» утром 7 июня. В комментариях добавили, что поезда на других станциях встали, «потом начали ехать один за другим, чтобы всех увезти, и было страшно», но «наши люди сделают все, чтобы добраться до любимой работы» – и пассажиры начали толкать неисправное транспортное средство.

В пресс-службе новосибирского метрополитена «Фонтанке» подтвердили, что в 8:41 по местному времени была обнаружена неисправность на электропоезде, который двигался в сторону центра города. Состав остановили на станции «Красный проспект», откуда и отправили обратно в депо. Задержка составила около пяти минут. Информации об участии в этом пассажиров в метрополитене нет.

«Сам не видел – поэтому подтвердить не могу», – ответил руководитель пресс-службы Владимир Кузменкин. По его словам, один вагон весит 34 тонны, а в составе их четыре. Можно ли сдвинуть с места 128-тонную махину, он не уверен.

Впрочем, не стоит сомневаться в силе жителей Сибири. Два с половиной года назад пассажиры буквально «завели с толкача» Ту-134, примёрзший к взлётной полосе в аэропорту Красноярского края. Температура воздуха составляла около -50 градусов.

 


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