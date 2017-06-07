ИГ взяла ответственность за нападение на парламент Ирана и мавзолей Хомейни

Ответственность за нападение на парламент и мавзолей Хомейни в иранской столице взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в среду, 7 июня, сообщает телеканал Al Arabiya.

Ранее 7 июня стало известно, что группа вооруженных людей напала на мавзолей, один из них подорвал надетый на него жилет со взрывчаткой. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

В здании парламента, по предварительной информации, пострадали 8 человек.