Горпарламент проголосовал за ограничение продажи алкоголя в дни Кубка конфедераций

Документ, ограничивающий продажу алкоголя в дни проведения Кубка конфедераций, утвердило в первом чтении Законодательное собрание Петербурга.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", законопроект предполагает, что в дни соревнований и за день до них будет запрещена розничная продажа спиртного в стеклянной таре в магазинах и ресторанах, находящихся в радиусе 2 км от стадиона «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове. По оценке комитета по потребительскому рынку Смольного, ограничения коснутся 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Торговые точки не смогут реализовывать спиртное в стеклянной таре в общей сложности восемь дней.

Документ в окончательном варианте утвердят сегодня, 7 июня, для чего созовут внеочередное заседание парламента.