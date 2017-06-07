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07.06.2017 11:01
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Горпарламент проголосовал за ограничение продажи алкоголя в дни Кубка конфедераций

Документ, ограничивающий продажу алкоголя в дни проведения Кубка конфедераций, утвердило в первом чтении Законодательное собрание Петербурга.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", законопроект предполагает, что в дни соревнований и за день до них будет запрещена розничная продажа спиртного в стеклянной таре в магазинах и ресторанах, находящихся в радиусе 2 км от стадиона «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове. По оценке комитета по потребительскому рынку Смольного, ограничения коснутся 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Торговые точки не смогут реализовывать спиртное в стеклянной таре в общей сложности восемь дней.

Документ в окончательном варианте утвердят сегодня, 7 июня, для чего созовут внеочередное заседание парламента.

Справка:

Кубок конфедераций пройдет в городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Петербургу предстоит провести матчи открытия и закрытия престижного в футбольном мировом сообществе турнира.


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