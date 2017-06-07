Сочувствующих Катару жителей ОАЭ будут сажать на 15 лет

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут наказывать всех, кто выражает солидарность с политикой Катара — штрафовать и приговаривать к тюремному заключению сроком до 15 лет. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на генерального прокурора страны Хамада Саифа аш-Шамси.

«Жесткие и решительные действия будут предприняты в отношении тех, кто выражает симпатию или необъективно относится к Катару, а также в отношении тех, кто выступает против позиции ОАЭ, через социальные сети или в другой любой письменной, визуальной или устной форме»,— заявил генпрокурор. Нарушителям, помимо тюремного срока, грозит штраф в размере 500 тыс. дирхамов (около $135 тыс.).

Ранее с Катаром разорвали дипломатические отношения девять государств: Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и присоединившаяся сегодня Мавритания. Демарш произошел вскоре после обнародования от имени эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани заявления о необходимости сближения с шиитским Ираном — главным геополитическим противником суннитских монархий Персидского залива. Катар позднее опроверг подлинность этой речи, но так и не убедил своих недавних союзников.