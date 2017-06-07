ЗакС снова отказался вносить в повестку дня вопрос о референдуме по Исаакию

Законодательное собрание Петербурга отказалось вносить в проект повестки дня вопрос об утверждении референдума о статусе Исаакиевского собора. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", рассмотреть вопрос на пленарном заседании 7 июня предложил яблочник Борис Вишневский.

За рассмотрение вопроса о плебисците проголосовали 10 депутатов, что представляет собой меньше половины депутатского корпуса.

Напомним, что ранее вопрос о народном голосовании по статусу Исаакия уже дважды отказывались вносить в повестку дня. При этом единороссы заявляли о намерении отклонить проект постановления, а позже предложили ужесточить возможность проведения референдумов в Северной столице.

Справка:

О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о том, что решение уже принято, и здание будет отдано Церкви в пользование. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго — участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.