В числе напавших на иранский парламент был смертник
Один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, в данный момент он окружен силами безопасности, передает агентство Fars.
"Один из участвовавших в стрельбе в иранском парламенте является смертником, он взят в окружение силами безопасности", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила атаку в Тегеране, несколько человек удерживаются в качестве заложников. Есть информация о восьми пострадавших.
Еще одно нападение в Тегеране сегодня совершено на мавзолей имама Хомейни. Там произошел взрыв, при этом силовики обезвредили второе взрывное устройство и ликвидировали одного из нападавших.
Источник: РИА Новости