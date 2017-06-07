В числе напавших на иранский парламент был смертник

Один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, в данный момент он окружен силами безопасности, передает агентство Fars.

"Один из участвовавших в стрельбе в иранском парламенте является смертником, он взят в окружение силами безопасности", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила атаку в Тегеране, несколько человек удерживаются в качестве заложников. Есть информация о восьми пострадавших.

Еще одно нападение в Тегеране сегодня совершено на мавзолей имама Хомейни. Там произошел взрыв, при этом силовики обезвредили второе взрывное устройство и ликвидировали одного из нападавших.