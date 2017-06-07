Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.

В 2016 году более 100 000 выпускников подписали петицию об аннулировании результатов ЕГЭ по математике. Причиной стало несоответствие сложности заданий ЕГЭ уровню знаний, полученных в школе. В этом году история повторяется снова: выпускники заполонили социальные сети сообщениями о том, что экзамен был намного сложнее, чем то, к чему их готовили репетиторы и учителя.

maximumtest.ru

К сожалению, подобное поведение выпускников подкрепляется статистикой: средний балл ЕГЭ по математике – 52, когда ведущие вузы, например, СПбГУ, ожидают больше 80 баллов при поступлении.

Хотите узнать, как не попасть в эту печальную статистику? Хотите разобраться во всём, что связано с ЕГЭ и не допустить ошибок нынешних выпускников?

maximumtest.ru

11 июня в Санкт-Петербурге пройдёт специальный форум для родителей и детей, перешедших в 11 класс на котором вы сможете:

-узнать, как избежать ошибок сдающих ЕГЭ-2017 и что ждать от ЕГЭ-2018

-узнать, как найти лучшего репетитора

-пройти бесплатную профориентацию и выбрать профессию и направление для поступления (в присутствии родителей)

Участие в мероприятии бесплатное (количество мест ограничено – необходима предварительная регистрация). Зарегистрироваться можно на сайте: maximumtest.ru или по телефону: 8-800-775-83-71

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 1/47, 5 этаж. Начало в 12:00.