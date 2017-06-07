Шнуров решил попасть в Эрмитаж после смерти

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров открыл в Московском музее современного искусства (MMOMA) выставку «Ретроспектива брендреализма». На церемонии музыкант заявил, что его работы попадут в Эрмитаж.

«Пока я начинающий молодой художник. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж», — подчеркнул 44-летний Шнуров.

Исполнитель отметил, что первая выставка его работ в жанре брендреализма прошла в 2006 году, и все произведения были раскуплены. «Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram», — добавил он.

Куратор выставки Дмитрий Озерков рассказал, что все предметы экспозиции придуманы Шнуровым, но созданы группой анонимных художников.

«Сергей обладает художественной волей, он несет творческий заряд, а другие воплощают», — объяснил он.

Шнуров провозгласил брендреализм как направление в искусстве в 2006 году. Согласно его постулатам, современный человек «окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно».