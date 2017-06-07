Еще
11:06 07.06.2017
Пришлите свою новость!
11:01
Горпарламент проголосовал за ограничение продажи алкоголя в дни Кубка конфедераций
10:52
ЗакС утвердил половину состава Горизбиркома
10:47
Сочувствующих Катару жителей ОАЭ будут сажать на 15 лет
10:36
ЗакС снова отказался вносить в повестку дня вопрос о референдуме по Исаакию
10:29
В числе напавших на иранский парламент был смертник
10:15
В мае в Петербурге выросла смертность
10:09
Американский режиссер запустил сайт для сбора компромата на Трампа
10:03
В пространстве «АпельсиныЧ» пройдет благотворительный концерт в пользу тяжелобольного мальчика
09:57
Стрельба в парламенте Ирана: есть пострадавшие
09:49
Шнуров решил попасть в Эрмитаж после смерти
09:41
На КАД в районе развязки с Таллинским шоссе закрыты две полосы
09:33
У сотрудника проектного бюро Петербурга чекисты нашли оружие и наркотики
09:25
Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны
09:17
МИД РФ: Боевики ИГ пытаются инвестировать в европейские проекты
09:09
В ДТП с грузовиком на «Скандинавии» погибли двое
09:01
Скучающий петербуржец предупредил о готовящемся взрыве на ЛАЭС
08:53
На Малом проспекте В.О. с 14 этажа выпали двое студентов
08:45
В Иматре стартует международный театральный фестиваль "Чёрное и белое"
08:37
Пожилой развратник смущал школьниц на Верности
08:21
Кудрин предложил сократить число госслужащих на треть
08:17
Метро "Площадь Восстания" открыто
08:13
Шойгу предложил подписать дорожную карту военного сотрудничества РФ и Китая
08:05
Песков подтвердил намерение Путина и Трампа встретиться в Гамбурге
07:36
"Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты из-за бесхозного рюкзака
00:46
В Ирландии полиция задержала второго подозреваемого по теракту в Лондоне
00:23
Мутко о Черчесове: Перспективный тренер
00:11
Путин: Надежда есть, пока не понесут в белых тапках
00:06
На Большевиков разбился Porsche Panamera с «красивым» номером
06/06
Путин поговорил с Сиси
06/06
Стройнадзор легализовал стройку пешеходного моста над Пулковским шоссе
06/06
Трамп пожелал удачи экс-директору ФБР на допросе в сенате США
06/06
Биржи США закрылись в минусе
06/06
При ударе коалиции погибли двое сирийских военных
06/06
Госдеп США обвинил РФ в попытке вмешаться в выборы в Черногории
06/06
«Генерал Ватутин» прошел проверку российских пограничников
06/06
Порошенко обязал телеканалы страны вещать "на мове" на 75%
06/06
Счетная палата: бюджет России недополучит 54 млрд рублей из-за Венесуэлы
06/06
Путин поговорил с эмиром Катара
06/06
Для борьбы с внезапными смертями Минздрав ввел новую должность
06/06
Балетмейстер Мариинского театра умер в кресле стоматолога
06/06
В Рыбацком мужчина разбился насмерть, упав с 16 этажа
06/06
"Площадь Восстания" открыта после проверки
06/06
Глава КГА: Советская архитектура даже сейчас может соперничать с современной
06/06
"Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты
06/06
«Мерседес» лидера группы «Кабриолет» попал в ДТП
06/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 6 июня
06/06
Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма
06/06
ФСБ продлила следствие по делу о хищениях в ГМЗ «Петергоф»
06/06
Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением
06/06
Рейс «Победы» из Ростова в Петербург садился в Москве из-за подозрительных шумов
06/06
Microsoft отвергает обвинения "Лаборатории Касперского" в недобросовестной конкуренции
06/06
Защита Баснер: Коллекционер брал на себя все риски, покупая поддельную картину
06/06
Полиция квалифицировала как теракт нападение у собора Нотр-Дам
06/06
Редактор антимигрантского издания заочно арестован в Хельсинки
06/06
Инфляция в России достигла 4,1% в мае
06/06
"Квадрат.ру": В мае в Петербурге введено в эксплуатацию 111 домов
06/06
У Нотр-Дам-де-Пари полицейские стреляли в мужчину с молотком
06/06
Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли на учения в море
06/06
Ремонт Московского шоссе: грядут новые ограничения
06/06
Лавров пригрозил Киеву визовым режимом
06/06
После похода в полицию обнальщик закопал обнальщика
06/06
Спрос на "Аллегро" за год вырос на треть
06/06
Дело петербуржца, убившего соседа и его жену, передано в суд
06/06
На Суворовском - тяжелое ДТП с байкером и большая пробка
06/06
Ректор Бачевский просил выпустить его под подписку, опасаясь за общественный порядок в Петербурге
06/06
Посол США в РФ: Договоренности о встрече Путина и Трампа нет
06/06
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли 4 медали на турнире в Москве
06/06
«Ленэнерго» заплатило более 70 млн рублей за неподключенный «Красный Бор»
06/06
Читатели: На АЗС в Иматре устроили распродажу книг про Гитлера и СС
06/06
На Мойке появилось еще два региональных памятника
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
07.06.2017 10:03

В пространстве «АпельсиныЧ» пройдет благотворительный концерт в пользу тяжелобольного мальчика

Петербургский Благотворительный фонд «Наташа» и пространство для детей и взрослых «АпельсиныЧ» приглашают на благотворительный концерт, посетить который можно всей семьёй.

Перед зрителями выступят петербургские музыканты Ольга Максимова и Марк Пыхов – неоднократные участники знаменитого фестиваля RoofMusicFest.

Организаторы отмечают, что Ольгу Максимову вы не услышите в классическом концертном залеили филармонии, а вот на крыше, в Оранжерее Таврического сада, Планетарии, Дворце Кваренги – вполне. Ольга – композитор и музыкант-экспериментатор. Она создаёт свой уникальный музыкальный стиль, сочетая в творчестве звук электроарфы с различными инструментами – виолончелью, армянским дудуком, кахоном, перкуссией и другими, клаcсической арфой, вокалом.

Марк Пыховуже 10 лет изучает технику игры на различных перкуссионных барабанах, сотрудничает с различными российскими и зарубежными музыкантами, артистами и танцорами, участник проекта «Каменное море».

Концерт состоится 11 июня в 12.00 в пространстве «АпельсиныЧ» (Дальневосточный пр., д. 24). Количество мест ограничено. Организаторы рекомендуют заказать билеты заранее. Все подробности на сайте БФ «Наташа».

Все средства от продажи билетов будут направлены на приобретение жизненно необходимого лекарства для подопечного Благотворительного фонда «Наташа» – 10-летнего Никиты Мошкина.

«Фонтанка» писала об этом мальчике – у него целый букет заболеваний и ему жизненно необходим дорогостоящий препарат, который родители не в состоянии купить.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
«Город мастеров»
06.06.2017 17:45

Вторая очередь ЖК «Город мастеров» получила аккредитацию

Вторая очередь жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», строящегося компанией «Строительный трест» в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитована банком «ВТБ24».
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
06.06.2017 17:37

Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”: “Дельта” поднимается над уровнем земли

Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: городские кварталы” ведется полным ходом.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В пространстве «АпельсиныЧ» пройдет благотворительный концерт в пользу тяжелобольного мальчика
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли 4 медали на турнире в Москве
Детей с тяжёлой инвалидностью переселяют из Павловского детдома во взрослый ПНИ, несмотря на обещания
На Крестовском пройдёт благотворительный марафон «Айда, Пушкин!»
Группа IOWA поздравила с праздником учеников петербургской коррекционной школы
Петербургский Детский хоспис отметил 14-й день рождения
Фонд AdVita просит помощи для своих подопечных
Петербургские танцоры на колясках стали чемпионами детского фестиваля «Парафест»
В Русском музее пройдёт акция «Лавка мира»
Делать добро – легко: В Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»
Беда не приходит одна
«Здесь и сейчас» – разговор на равных
«Антон тут рядом» зажег для нас маяк
На операцию Лизе нужно 1,4 млн рублей
Русфонд: «Спасибо за помощь»
Помогите Илье встать на ноги
Кристина хочет жить
Сказочная карета и фигурка-обнимашка порадуют любимый город
«Мечтаю услышать первые слова правнуков»
Научиться жить с неизлечимой болезнью
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением

«Собака.ру» наградила самых знаменитых людей Петербурга

ФСБ решает вопрос о задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.