В пространстве «АпельсиныЧ» пройдет благотворительный концерт в пользу тяжелобольного мальчика

Петербургский Благотворительный фонд «Наташа» и пространство для детей и взрослых «АпельсиныЧ» приглашают на благотворительный концерт, посетить который можно всей семьёй.

Перед зрителями выступят петербургские музыканты Ольга Максимова и Марк Пыхов – неоднократные участники знаменитого фестиваля RoofMusicFest.

Организаторы отмечают, что Ольгу Максимову вы не услышите в классическом концертном залеили филармонии, а вот на крыше, в Оранжерее Таврического сада, Планетарии, Дворце Кваренги – вполне. Ольга – композитор и музыкант-экспериментатор. Она создаёт свой уникальный музыкальный стиль, сочетая в творчестве звук электроарфы с различными инструментами – виолончелью, армянским дудуком, кахоном, перкуссией и другими, клаcсической арфой, вокалом.

Марк Пыховуже 10 лет изучает технику игры на различных перкуссионных барабанах, сотрудничает с различными российскими и зарубежными музыкантами, артистами и танцорами, участник проекта «Каменное море».

Концерт состоится 11 июня в 12.00 в пространстве «АпельсиныЧ» (Дальневосточный пр., д. 24). Количество мест ограничено. Организаторы рекомендуют заказать билеты заранее. Все подробности на сайте БФ «Наташа».

Все средства от продажи билетов будут направлены на приобретение жизненно необходимого лекарства для подопечного Благотворительного фонда «Наташа» – 10-летнего Никиты Мошкина.

«Фонтанка» писала об этом мальчике – у него целый букет заболеваний и ему жизненно необходим дорогостоящий препарат, который родители не в состоянии купить.