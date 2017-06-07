У сотрудника проектного бюро Петербурга чекисты нашли оружие и наркотики

Винтовка Мосина, патроны и небольшой запас растительного наркотика обеспечили жителю Васильевского острова тесное общение с петербургской полицией.

Как стало известно «Фонтанке», в квартиру петербуржца сотрудников УФСБ и оперативников уголовного розыска 6 июня привела информация о незаконном обороте оружия. Обыск у специалиста проектного бюро силовики начали рано утром. Визит дал результаты: в квартире обнаружились не только винтовка Мосина и 23 патрона соответствующего калибра, но и 32 грамма растительного вещества, предположительно, запрещенного к употреблению. Позднее экспертиза подтвердила, что засушенные листья являются наркотиком, а оружие – пригодно к использованию.

27-летний хозяин изъятого получил два уголовных дела – за незаконное хранение оружия и наркотиков. Он отпущен под подписку о невыезде.