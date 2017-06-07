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07.06.2017 09:17

МИД РФ: Боевики ИГ пытаются инвестировать в европейские проекты

Россия располагает информацией о попытках запрещенной террористической группировки "Исламское государство" инвестировать в проекты в Европе через ближневосточные банки. Соответствующая информация была передана США, сообщил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Мы предоставили обновленную информацию о том, что ИГИЛ использует ряд банков на Ближнем Востоке, которые по указаниям ИГИЛ инвестируют или пытаются инвестировать в проекты в Европе", — сказал Феоктистов журналистам по итогам встречи с делегацией США в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта группа занимается в том числе противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

"Мы американцам в подтверждение своих слов дали конкретные названия ближневосточных банков, которые замешаны в том, что в две западноевропейские страны вкладывают деньги", — заявил представитель РФ. Он не стал называть, о каких странах идет речь, однако подчеркнул, что "американцы взяли эту информацию в проработку и выразили нам признательность".

При этом, по его словам, ранее уже имелась информация о попытках ИГ инвестировать в недвижимость в Нью-Йорке и Турции.

Феоктистов отметил, что операция против террористов в Сирии и Ираке, в частности, уничтожение энергетической инфраструктуры, привели к значительным потерям прибыли боевиков от продажи нефти и газа: за последние 1-2 года ежемесячные доходы сократились с 50 миллионов долларов до 12-20 миллионов. Он сообщил, что США доложили об уничтожении с начала операции коалиции около 2 тысяч бензовозов, которые перевозили незаконно добытую ИГ нефть. С начала деятельности ВКС РФ в Сирии, по данным представителя МИД РФ, было уничтожено около 4 тысяч бензовозов, 206 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке нефти, 112 объектов по перекачке нефти.

В этой ситуации террористы продолжают искать новые источники финансирования: поборы с гражданского населения, выкупы за похищенных людей, торговля артефактами.

Также Феоктистов сообщил о попытках ИГ "прибрать к рукам афганский наркотрафик, прежде всего на севере Афганистана". Есть также данные о подключении террористической группы к контролю за массовыми перевозками беженцев в Европу. Отмечаются и попытки инвестировать в фармакологию, медицину, строительный бизнес. Группировка также сбывает на рынке пшеницу и рожь.

Боевики также рассчитывают компенсировать потери за счет торговли другими полезными ископаемыми. Феоктистов сообщил, что в Ираке террористы взяли под контроль шахту по добыче фосфатов, объект по производству фосфорной кислоты, в Сирии — соляные копи и ряд цементных заводов и некоторые другие предприятия.

 

 

Источник: РИА Новости


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