Скучающий петербуржец предупредил о готовящемся взрыве на ЛАЭС

Петербургская полиция развеяла скуку пенсионера, пошутившего об угрозе террористического акта на Ленинградской атомной станции.

Как стало известно «Фонтанке», «предупреждение» поступило на телефон «112» от 62-летнего местного жителя в 15:45 шестого июня. По словам мужчины, о намерении взорвать атомную станцию его звонком проинформировал аноним.

Полицейские сведения проверили и навестили квартиру доброжелателя, перед которым отчитываются предполагаемые террористы. На месте выяснилось, что никаких звонков с неучтённых номеров пенсионер не получал. Предположительно, «заминировать» особо охраняемый объект он решил, будучи не совсем трезвым.

Мотивы поступка он объяснит полиции. За хулиганскую выходку мужчина может получить уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.