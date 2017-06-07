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07.06.2017 08:53
7 Комментариев

На Малом проспекте В.О. с 14 этажа выпали двое студентов

Обстоятельства смерти студентов петербургского вуза, которые ночью 7 июня выпали из окна новостройки, выясняют полицейские Василеостровского района.

Как стало известно «Фонтанке», сразу два тела обнаружили в половине первого у дома №90 по Малому проспекту. По предварительной информации, погибшие – второкурсники Горного университета. Обоим было по 19 лет.

По версии следствия, парни выпали с 14 этажа высотного здания.

Тела направлены в морг. Проводится проверка. По словам очевидцев, за некоторое время до падения студенты употребляли запрещенные вещества.

 

 

 


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комментарии пользователей (7)
solod134
7 июня 2017 г. 10:24
Smotritel:
виноваты риэлтеры
Скорее строители. Бетон обшит пенопластом и оштукатурен. Зимой жара, летом жара. Давление поднялось и в голове возникла мысль о возможности полететь
Роман Егоров
7 июня 2017 г. 10:20
Smotritel: смотрители не досмотрели
Smotritel
7 июня 2017 г. 10:18
Роман Егоров: нет, виноваты риэлтеры
solod134
7 июня 2017 г. 10:12
shurka: Это сессия
Greypp
7 июня 2017 г. 09:48
Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль
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