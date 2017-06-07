На Малом проспекте В.О. с 14 этажа выпали двое студентов

Обстоятельства смерти студентов петербургского вуза, которые ночью 7 июня выпали из окна новостройки, выясняют полицейские Василеостровского района.

Как стало известно «Фонтанке», сразу два тела обнаружили в половине первого у дома №90 по Малому проспекту. По предварительной информации, погибшие – второкурсники Горного университета. Обоим было по 19 лет.

По версии следствия, парни выпали с 14 этажа высотного здания.

Тела направлены в морг. Проводится проверка. По словам очевидцев, за некоторое время до падения студенты употребляли запрещенные вещества.