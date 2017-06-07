Пожилой развратник смущал школьниц на Верности

Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз

Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз