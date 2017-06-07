Пожилой развратник смущал школьниц на Верности
Престарелый развратник задержан в Калининском районе Петербурга днем 6 мая. Мужчина смутил своим поведением двух школьниц.
Как стало известно «Фонтанке», жертвами пенсионера 76 лет стали две старшеклассницы, встреченные им в одном из скверов на улице Верности. Девушки не стали терпеть непристойности от мужчины и обратились за помощью к полицейским, которые задержали злоумышленника на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.