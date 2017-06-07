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07.06.2017 08:13

Шойгу предложил подписать дорожную карту военного сотрудничества РФ и Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития российско-китайского военного сотрудничества на ближайшие несколько лет. Об этом он заявил в ходе встречи с министром обороны КНР Чан Ваньцюанем.

«Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня её подписать», — сказал Шойгу.

По его словам, высокая интенсивность переговоров России и Китая «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности».

Он добавил, что российско-китайские отношения «находятся на высоком уровне, стабильно развиваются».

В мае Шойгу сравнил разницу в расходах на армию России, США и Китая.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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