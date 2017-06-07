В Ирландии полиция задержала второго подозреваемого по теракту в Лондоне

Ирландская полиция задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в Лондоне, передает Reuters.

Ранее в Лондоне подтвердили работу одного из исполнителей теракта в службе безопасности метро.

До этого СМИ сообщили, что Батт работал на станции «Вестминстер» у парламента Британии и имел доступ к тоннелям под зданием.

Поздно вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения. Террористы были ликвидированы на месте.