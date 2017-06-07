Мутко о Черчесове: Перспективный тренер

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высоко оценил профессиональные качества главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Слова Мутко приводит "Лента.ру" со ссылкой на «Р-Спорт».

«Мне кажется, что у нас очень интересный, грамотный и перспективный тренер. Сейчас надо время, чтобы все, что он планирует, было реализовано. Он работает очень профессионально, с большой группой специалистов», — заявил Мутко.

Как писала "Фонтанка", сборная Россия по футболу выиграла у сборной Венгрии 5 июня в товарищеском матче в Будапеште со счетом 3:0.