Мутко о Черчесове: Перспективный тренер
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высоко оценил профессиональные качества главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Слова Мутко приводит "Лента.ру" со ссылкой на «Р-Спорт».
«Мне кажется, что у нас очень интересный, грамотный и перспективный тренер. Сейчас надо время, чтобы все, что он планирует, было реализовано. Он работает очень профессионально, с большой группой специалистов», — заявил Мутко.
Как писала "Фонтанка", сборная Россия по футболу выиграла у сборной Венгрии 5 июня в товарищеском матче в Будапеште со счетом 3:0.
В первом тайме счет открыл Федор Смолов, а Мартон Эппель стал автором автогола. На 89-й минуте окончательный счет установил Дмитрий Полоз.
Сборная России проведет ещё один контрольный матч перед стартом Кубка конфедераций – со сборной Чили 9 июня.