Еще
00:48 07.06.2017
Пришлите свою новость!
00:46
В Ирландии полиция задержала второго подозреваемого по теракту в Лондоне
00:23
Мутко о Черчесове: Перспективный тренер
00:11
Путин: Надежда есть, пока не понесут в белых тапках
00:06
На Большевиков разбился Porsche Panamera с «красивым» номером
06/06
Путин поговорил с Сиси
06/06
Стройнадзор легализовал стройку пешеходного моста над Пулковским шоссе
06/06
Трамп пожелал удачи экс-директору ФБР на допросе в сенате США
06/06
Биржи США закрылись в минусе
06/06
При ударе коалиции погибли двое сирийских военных
06/06
Госдеп США обвинил РФ в попытке вмешаться в выборы в Черногории
06/06
«Генерал Ватутин» прошел проверку российских пограничников
06/06
Порошенко обязал телеканалы страны вещать "на мове" на 75%
06/06
Счетная палата: бюджет России недополучит 54 млрд рублей из-за Венесуэлы
06/06
Путин поговорил с эмиром Катара
06/06
Для борьбы с внезапными смертями Минздрав ввел новую должность
06/06
Балетмейстер Мариинского театра умер в кресле стоматолога
06/06
В Рыбацком мужчина разбился насмерть, упав с 16 этажа
06/06
"Площадь Восстания" открыта после проверки
06/06
Глава КГА: Советская архитектура даже сейчас может соперничать с современной
06/06
"Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты
06/06
«Мерседес» лидера группы «Кабриолет» попал в ДТП
06/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 6 июня
06/06
Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма
06/06
ФСБ продлила следствие по делу о хищениях в ГМЗ «Петергоф»
06/06
Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением
06/06
Рейс «Победы» из Ростова в Петербург садился в Москве из-за подозрительных шумов
06/06
Microsoft отвергает обвинения "Лаборатории Касперского" в недобросовестной конкуренции
06/06
Защита Баснер: Коллекционер брал на себя все риски, покупая поддельную картину
06/06
Полиция квалифицировала как теракт нападение у собора Нотр-Дам
06/06
Редактор антимигрантского издания заочно арестован в Хельсинки
06/06
Инфляция в России достигла 4,1% в мае
06/06
"Квадрат.ру": В мае в Петербурге введено в эксплуатацию 111 домов
06/06
У Нотр-Дам-де-Пари полицейские стреляли в мужчину с молотком
06/06
Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли на учения в море
06/06
Ремонт Московского шоссе: грядут новые ограничения
06/06
Лавров пригрозил Киеву визовым режимом
06/06
После похода в полицию обнальщик закопал обнальщика
06/06
Спрос на "Аллегро" за год вырос на треть
06/06
Дело петербуржца, убившего соседа и его жену, передано в суд
06/06
На Суворовском - тяжелое ДТП с байкером и большая пробка
06/06
Ректор Бачевский просил выпустить его под подписку, опасаясь за общественный порядок в Петербурге
06/06
Посол США в РФ: Договоренности о встрече Путина и Трампа нет
06/06
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли 4 медали на турнире в Москве
06/06
«Ленэнерго» заплатило более 70 млн рублей за неподключенный «Красный Бор»
06/06
Читатели: На АЗС в Иматре устроили распродажу книг про Гитлера и СС
06/06
На Мойке появилось еще два региональных памятника
06/06
Каррера продлил контракт со "Спартаком"
06/06
Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
06/06
Полковник ГУСБ Тимченко проведет под стражей все лето
06/06
Бомбу на Балтийском вокзале не нашли
06/06
Голикова: Январскую выплату в 5 тысяч рублей сводит на нет реальное снижение пенсий
06/06
ФК «Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира
06/06
Почти пять миллионов для бюджета Петербурга пропали в «Красном треугольнике»
06/06
Nissan Patrol покинул российский рынок
06/06
В Лондоне подтвердили работу одного из террористов в службе безопасности метро
06/06
На Балтийском вокзале ждут ОМОН
06/06
Петербургский центр рассеянного склероза готовится к переезду в новое здание
06/06
Путин предложил ввести присягу для новых граждан России
06/06
Экс-арендатор «Генерала Ватутина»: Лайнер изменил курс по решению собственника
06/06
Сарсания: Новосельцев едет на первый сбор "Зенита", но может уйти
06/06
Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать круизный лайнер «Генерал Ватутин»
06/06
Финны выкупили проект San Gally Park на Лиговском
06/06
Барсукову присудили 15 тысяч евро за плохое лечение в «Матросской тишине»
06/06
Украинский круизный лайнер изменил курс и идет в Россию
06/06
Комитет по транспорту Петербурга: Российские права получили 224 шофера-иностранца
06/06
Шойгу проверил, как модернизируют завод, выпускающий баллистические ракеты для подлодок
06/06
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
06/06
На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер
06/06
Песков прокомментировал слова Пенса о российской угрозе
06/06
У россиян на границе с Финляндией за выходные изъяли 222 кг продуктов
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
07.06.2017 00:23

Мутко о Черчесове: Перспективный тренер

 

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высоко оценил профессиональные качества главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Слова Мутко приводит "Лента.ру" со ссылкой на «Р-Спорт».

«Мне кажется, что у нас очень интересный, грамотный и перспективный тренер. Сейчас надо время, чтобы все, что он планирует, было реализовано. Он работает очень профессионально, с большой группой специалистов», — заявил Мутко.

Как писала "Фонтанка", сборная Россия по футболу выиграла у сборной Венгрии 5 июня в товарищеском матче в Будапеште со счетом 3:0.

В первом тайме счет открыл Федор Смолов, а Мартон Эппель стал автором автогола. На 89-й минуте окончательный счет установил Дмитрий Полоз.

Сборная России проведет ещё один контрольный матч перед стартом Кубка конфедераций – со сборной Чили 9 июня. 

 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов

Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Мутко о Черчесове: Перспективный тренер
Каррера продлил контракт со "Спартаком"
ФК «Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира
Сарсания: Новосельцев едет на первый сбор "Зенита", но может уйти
Россия выиграла у Венгрии
Слуцкий назвал себя новым футбольным проектом Абрамовича
"Зенит" официально объявил о переходе Терентьева из "Ростова"
Сарсания: Некоторые зимние приобретения "Зенита" не соответствовали уровню клуба
"Йокерит" сыграет со СКА под открытым небом
Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии
Частичка сердца
Кого отправляют в "Зенит"
25 секунд на реванш
Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое
Монополия на регби
Новый самолет как преодоление себя
Встать на SUP и одеть девушку с веслом
Как СКА отметил чемпионство с городом
Фурсенко возвращается в футбол
Марат Балаев: Меня хотели госпитализировать, но на фиг мне это нужно
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением

«Собака.ру» наградила самых знаменитых людей Петербурга

ФСБ решает вопрос о задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков

Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.