Путин: Надежда есть, пока не понесут в белых тапках

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не теряет надежды на перемены в российско-американских отношениях.

Отрывок из интервью опубликован на YouTube телеканалом Showtime. Полностью интервью Путина покажут четырьмя эпизодами 12-15 июня, сообщает "Газета.ру".

«У Америки прошли выборы, Дональд Трамп победил. Есть надежда на изменения?» — спросил российского лидера Стоун.

На это Путин ответил, что «надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

«Ого, это очень по-русски», — заметил режиссер после этой реплики Путина.

Как ранее писала "Фонтанка", президент США Дональд Трамп попросил своего госсекретаря Рекса Тиллерсона наладить отношения с Россией. Об этом рассказал сам глава Госдепа. «Он сказал достаточно четко: добиваться прогресса в тех областях, где, по моему мнению, возможен прогресс», — пояснил Тиллерсон во время выступления в Веллингтоне, Новая Зеландия.

Он отметил, что глава государства советовал ему действовать в наиболее полезные для дела сроки и не торопиться. Президент, по словам Тиллерсона, считает: скандал вокруг «связей Трампа с Россией» не должен мешать реальному налаживанию отношений.

"Фонтанка" писала о том, что встреча Трампа и Тиллерсона с министром иностранных дел в Вашингтоне 10 мая привела к очередной волне критики властей США в американских СМИ. Американский президент Дональд Трамп передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку «информацию высшей степени секретности» о деятельности запрещенной в РФ организации «Исламское государство» во время встречи в Белом доме, писала тогда пресса США. По её мнению, раскрытие этих данных ставит под угрозу сотрудничество с союзником, который имеет доступ к внутренней работе «Исламского государства».