Путин поговорил с Сиси

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси, сообщает вечером 6 июня пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Условились о продолжении контактов", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как сообщала "Фонтанка", 6 июня президент России Владимир Путин также провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога.

Как писала "Фонтанка", в понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. Позже к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий.