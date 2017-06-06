Трамп пожелал удачи экс-директору ФБР на допросе в сенате США

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи экс-директору ФБР Джеймсу Коми в преддверии слушаний комитета по разведке сената, на которых он выступит, сообщает NBC News.

Такое пожелание американский лидер сказал во время встречи с республиканскими лидерами в конгрессе.

Журналистка спросила президента, какое сообщение он бы хотел передать Коми перед слушаниями в сенате, передает "Газета.ру".

«Я желаю ему удачи», — ответил Трамп и поблагодарил всех присутствующих журналистов.

Как сообщала "Фонтанка", бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный с поста президентом США Дональдом Трампом, 31 мая решился выступить на открытых слушаниях сенатского комитета по разведке по «российскому делу».

Ожидается, что экс-глава ФБР расскажет, оказывал ли Трамп на него давление с целью прекратить расследование о возможных связях штаба Трампа с Россией и требовал ли Трамп от него прекратить расследование в отношении экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях.

Как писала The New York Times 16 мая, Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна. В Белом доме эту информацию опровергли.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На место Флинна назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.