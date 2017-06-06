Еще
00:48 07.06.2017
Пришлите свою новость!
00:46
В Ирландии полиция задержала второго подозреваемого по теракту в Лондоне
00:23
Мутко о Черчесове: Перспективный тренер
00:11
Путин: Надежда есть, пока не понесут в белых тапках
00:06
На Большевиков разбился Porsche Panamera с «красивым» номером
06/06
Путин поговорил с Сиси
06/06
Стройнадзор легализовал стройку пешеходного моста над Пулковским шоссе
06/06
Трамп пожелал удачи экс-директору ФБР на допросе в сенате США
06/06
Биржи США закрылись в минусе
06/06
При ударе коалиции погибли двое сирийских военных
06/06
Госдеп США обвинил РФ в попытке вмешаться в выборы в Черногории
06/06
«Генерал Ватутин» прошел проверку российских пограничников
06/06
Порошенко обязал телеканалы страны вещать "на мове" на 75%
06/06
Счетная палата: бюджет России недополучит 54 млрд рублей из-за Венесуэлы
06/06
Путин поговорил с эмиром Катара
06/06
Для борьбы с внезапными смертями Минздрав ввел новую должность
06/06
Балетмейстер Мариинского театра умер в кресле стоматолога
06/06
В Рыбацком мужчина разбился насмерть, упав с 16 этажа
06/06
"Площадь Восстания" открыта после проверки
06/06
Глава КГА: Советская архитектура даже сейчас может соперничать с современной
06/06
"Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты
06/06
«Мерседес» лидера группы «Кабриолет» попал в ДТП
06/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 6 июня
06/06
Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма
06/06
ФСБ продлила следствие по делу о хищениях в ГМЗ «Петергоф»
06/06
Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением
06/06
Рейс «Победы» из Ростова в Петербург садился в Москве из-за подозрительных шумов
06/06
Microsoft отвергает обвинения "Лаборатории Касперского" в недобросовестной конкуренции
06/06
Защита Баснер: Коллекционер брал на себя все риски, покупая поддельную картину
06/06
Полиция квалифицировала как теракт нападение у собора Нотр-Дам
06/06
Редактор антимигрантского издания заочно арестован в Хельсинки
06/06
Инфляция в России достигла 4,1% в мае
06/06
"Квадрат.ру": В мае в Петербурге введено в эксплуатацию 111 домов
06/06
У Нотр-Дам-де-Пари полицейские стреляли в мужчину с молотком
06/06
Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли на учения в море
06/06
Ремонт Московского шоссе: грядут новые ограничения
06/06
Лавров пригрозил Киеву визовым режимом
06/06
После похода в полицию обнальщик закопал обнальщика
06/06
Спрос на "Аллегро" за год вырос на треть
06/06
Дело петербуржца, убившего соседа и его жену, передано в суд
06/06
На Суворовском - тяжелое ДТП с байкером и большая пробка
06/06
Ректор Бачевский просил выпустить его под подписку, опасаясь за общественный порядок в Петербурге
06/06
Посол США в РФ: Договоренности о встрече Путина и Трампа нет
06/06
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли 4 медали на турнире в Москве
06/06
«Ленэнерго» заплатило более 70 млн рублей за неподключенный «Красный Бор»
06/06
Читатели: На АЗС в Иматре устроили распродажу книг про Гитлера и СС
06/06
На Мойке появилось еще два региональных памятника
06/06
Каррера продлил контракт со "Спартаком"
06/06
Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
06/06
Полковник ГУСБ Тимченко проведет под стражей все лето
06/06
Бомбу на Балтийском вокзале не нашли
06/06
Голикова: Январскую выплату в 5 тысяч рублей сводит на нет реальное снижение пенсий
06/06
ФК «Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира
06/06
Почти пять миллионов для бюджета Петербурга пропали в «Красном треугольнике»
06/06
Nissan Patrol покинул российский рынок
06/06
В Лондоне подтвердили работу одного из террористов в службе безопасности метро
06/06
На Балтийском вокзале ждут ОМОН
06/06
Петербургский центр рассеянного склероза готовится к переезду в новое здание
06/06
Путин предложил ввести присягу для новых граждан России
06/06
Экс-арендатор «Генерала Ватутина»: Лайнер изменил курс по решению собственника
06/06
Сарсания: Новосельцев едет на первый сбор "Зенита", но может уйти
06/06
Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать круизный лайнер «Генерал Ватутин»
06/06
Финны выкупили проект San Gally Park на Лиговском
06/06
Барсукову присудили 15 тысяч евро за плохое лечение в «Матросской тишине»
06/06
Украинский круизный лайнер изменил курс и идет в Россию
06/06
Комитет по транспорту Петербурга: Российские права получили 224 шофера-иностранца
06/06
Шойгу проверил, как модернизируют завод, выпускающий баллистические ракеты для подлодок
06/06
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
06/06
На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер
06/06
Песков прокомментировал слова Пенса о российской угрозе
06/06
У россиян на границе с Финляндией за выходные изъяли 222 кг продуктов
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
06.06.2017 23:30

Трамп пожелал удачи экс-директору ФБР на допросе в сенате США

 

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи экс-директору ФБР Джеймсу Коми в преддверии слушаний комитета по разведке сената, на которых он выступит, сообщает NBC News.

Такое пожелание американский лидер сказал во время встречи с республиканскими лидерами в конгрессе.

Журналистка спросила президента, какое сообщение он бы хотел передать Коми перед слушаниями в сенате, передает  "Газета.ру".

«Я желаю ему удачи», — ответил Трамп и поблагодарил всех присутствующих журналистов.

Как сообщала "Фонтанка", бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный с поста президентом США Дональдом Трампом, 31 мая решился выступить на открытых слушаниях сенатского комитета по разведке по «российскому делу».

Ожидается, что экс-глава ФБР расскажет, оказывал ли Трамп на него давление с целью прекратить расследование о возможных связях штаба Трампа с Россией и требовал ли Трамп от него прекратить расследование в отношении экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях.

Как писала The New York Times 16 мая, Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна. В Белом доме эту информацию опровергли.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На место Флинна назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15

В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных

17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трамп пожелал удачи экс-директору ФБР на допросе в сенате США
Госдеп США обвинил РФ в попытке вмешаться в выборы в Черногории
Порошенко обязал телеканалы страны вещать "на мове" на 75%
Путин поговорил с эмиром Катара
Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма
Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли на учения в море
Лавров пригрозил Киеву визовым режимом
Посол США в РФ: Договоренности о встрече Путина и Трампа нет
Путин предложил ввести присягу для новых граждан России
Барсукову присудили 15 тысяч евро за плохое лечение в «Матросской тишине»
Улыбок тебе, Катар
Новый «сноуден» США – снова женщина
Катар с саудитами разберется без нас
Бренд Ады Грызловой ушел в прошлое
«Зелёная энергия» и «белый шум» Трампа
Кто рано встает, тому генерал дает
Три вывода о крушении Ту-154: бардак, липа, взрыв
Депутат Анохин увидел большое зло
Навальный уходит в бан
«Обнять близких – цель «Нелюбви»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением

«Собака.ру» наградила самых знаменитых людей Петербурга

ФСБ решает вопрос о задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков

Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
03.05.2017 13:16
«Фонтанка» выберет лучший офис и его команду
Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» ориентирована на коллективы компаний Петербурга и Ленобласти. По итогам онлайн-голосования на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру» будут выбраны «Лучший офисный коллектив», «Лучшее офисное пространство», а также «Лучший коллектив СМИ» 2017 года
Tele2
28.04.2017 16:35
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей, готовых побороться за миллион
Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.