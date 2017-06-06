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06.06.2017 23:02

Госдеп США обвинил РФ в попытке вмешаться в выборы в Черногории

 

Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы препятствовать ее вхождению в НАТО. Об этом, как передает РИА Новости, заявил 6 июня на конференции в Вашингтоне действующий помощник госсекретаря США Джон Хефферн.

По его словам, Москва использовала «все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории». «Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО», — сказал он.

Также представитель ведомства заявил, что Россия планировала совершить государственный переворот в Черногории, и об этом были проинформированы партнеры по НАТО, пишет "Лента.ру".

В понедельник, 5 июня, Черногория официально завершила процедуру присоединения к НАТО. Страна стала 29-м членом организации. Как писала "Фонтанка", министерство иностранных дел РФ заявило о том, что Россия оставляет за собой право ответить на враждебные действия Черногории. "Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы, – сообщал МИД РФ. – Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие".


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В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
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«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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