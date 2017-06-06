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06.06.2017 22:45

«Генерал Ватутин» прошел проверку российских пограничников

 

Лайнер «Генерал Ватутин» прошел проверку российских пограничников. На судне не обнаружено ничего подозрительного.

Об этом «Ленте.ру» вечером 6 иююня сообщил источник в силовых структурах. Судно остается на якорной стоянке в зоне ответственности капитана морского порта Кавказ в ожидании решений судовладельца о дальнейших действиях.

 Как ранее писала "Фонтанка", 6 июня одесское интернет-издание "Думская" сообщало о том, что круизный лайнер «Генерал Ватутин», следовавший из Киева, отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов-на-Дону. С 2005 и до 2013 года теплоход работал на круизной линии Киев — Ялта — Одесса с зарубежными туристами. В 2013-2016 году находился на отстое в Киеве, с прошлого года работает на круизной линии Киев — Одесса — Вилково — Киев.

Позже выяснилось, что украинский теплоход типа река-море "Генерал Ватутин" был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан. Пассажиров на нем нет. В круиз на Одессу он также не шел. Об этом   сообщил президент круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов, который ранее арендовал судно. Он сообщил, что "судно оформлялось в направлении молдавского порта Джурджулешты", решение идти в Ростовский порт принял новый собственник.


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