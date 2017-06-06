Порошенко обязал телеканалы страны вещать "на мове" на 75%

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении обязательной доли украинского языка на национальном телевидении в 75%, сообщает 6 июня его пресс-служба.

«Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать», — заявил Порошенко в ходе встречи с украинскими журналистами по случаю их профессионального праздника.

Как писала "Фонтанка", 23 мая Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о языковых квотах и телевидении. За проголосовали 269 народных депутатов.

Речь идет об обязательном вещании на украинском языке 75% времени в течение недели и промежутков времени 7:00-18:00 и 18:00-22:00 на общегосударственных телеканалах. На местных каналах квота составляет 60%.