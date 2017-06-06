Счетная палата: бюджет России недополучит 54 млрд рублей из-за Венесуэлы

Бюджет России в 2017 году недополучит 54 млрд рублей из-за того, что Венесуэла не выполнила обязательства по возврату долга. Об этом сообщается в заключении Счетной Палаты.

Как стало известно, данная сумма составляет около половины от всего объема, который предполагалось получить от выданных Россией иностранных кредитов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пообещал отправить еды для жителей латиноамериканской страны, в которой обострился экономический и политический кризис.

Российский лидер в том числе пообещал направлять в эту страну несколько тысяч тонн муки каждый месяц.