Казнь балетмейстера

Артист Мариинского театра Сергей Вихарев умер в кресле стоматолога после инъекции снотворного. Анестезиолог в розыске. Следственный комитет проверяет частную клинику доктора Лившиц.

Мариинский театр 6 июня объявил дату прощания с заслуженным артистом России, балетмейстером Сергеем Вихаревым. Его смерть на 56-м году названа скоропостижной. О причинах не сообщалось. «Фонтанка» узнала, что накануне Вихарев обратился за стоматологической помощью в клинику на Торжковской, был погружен в медикаментозный сон и больше из него не выходил. Его организм отреагировал на сильнодействующий анестетик пропофол, используемый в Америке для казни преступников.

О смерти Вихарева Мариинский театр сообщил 2 июня. Основная часть некролога была посвящена заслугам артиста, и балетная среда от нехватки информации питалась слухами. Говорили, что Вихарев скончался в Екатеринбурге и чуть ли не на сцене местного театра оперы и балета, для которого специалист ставил «Пахиту». На домыслы поддалась и культурная страничка «Фонтанки». Уж слишком характерным был финал – сгореть на работе. В духе Вихарева.

6 июня в следственном управлении СК Свердловской области на вопрос «Фонтанки» категорично ответили, что Сергей Вихарев в Екатеринбурге не умирал. Посоветовали поискать в Петербурге.

Известно, что балетмейстер страшился дантистов. Утром в пятницу, 2 июня, он преисполнился решимости и поехал в частную клинику «Доктор Лившиц» на Торжковской улице. Удалять зубы из верхней челюсти и ставить импланты. В зависимости от сложности удаление стоит от 4000 рублей, имплант – от 30 тысяч. Вихарев пришел за заменой нескольких зубов.

Клиникой (юрлицо ООО «Клиника доктора Лившиц», зарегистрировано в 2008 году) владеет ее основатель и гендиректор, она же главврач Татьяна Лившиц. Член российского стоматологического общества, ранее числилась совладельцем ООО «Зубастики Кюри-дент» на Петроградской стороне. Персонал 15 человек, выручка от продажи в 2015-м (более поздние данные в СПАРК отсутствуют) 15 млн рублей, убыток 3,4 млн.

«Мы всегда готовы подарить вам радость прекрасных улыбок, снять напряжение и неловкость от дискомфорта неполноценного общения и качества жизни», – говорится в рекламном проспекте клиники.

Для обслуживания Вихарева созвали бригаду. В нее вошли единственный штатный хирург Виталий Калинин, старший администратор Нана Гелашвили (исполняла функции ассистента) и приглашенный анестезиолог, 55-летний Андрей Гольтяков. По данным «Фонтанки», он числится в розыске за судебными приставами. Известен регистрирующим органам Петербурга сменой фамилии, а петербургским мамочкам – работой в роддоме № 2. О нем имеются характеристики на профильных форумах. Не всегда лестные.

По данным «Фонтанки», Гольтяков сделал артисту внутривенную инъекцию препарата «Пропофол». Он эффективен, популярен, но имеет побочные действия в виде снижения артериального давления, нарушения сердечного ритма, кратковременной остановки дыхания. Известные летальные случаи от передозировки (самый известный покойный – Майкл Джексон). В США пропофолом, в том числе, исполняют смертные приговоры.

Во время хирургического вмешательства у Вихарева бригада «Доктора Лившиц» зафиксировала остановку дыхания, остановку сердечной деятельности, отсутствие пульса на сонных артериях. Насколько известно «Фонтанке», в течение получаса, до приезда скорой помощи, сотрудники клиники проводили реанимационные мероприятия, в том числе непрямой массаж сердца. Медики после приезда зафиксировали смерть от неизвестных причин, но предположили тромбоэмболию – закупорку легочной артерии.

К прибытию Следственного комитета Приморского района в клинике оставались штатные Калинин и Гелашвили. Гольтяков отсутствовал.

В рамках доследственной проверки назначены несколько экспертиз, в том числе биохимическая. Особенность пропофола такая, что посмертное вскрытие показывает концентрацию прижизненно введенного препарата.

Опрошенные «Фонтанкой» стоматологи указали на, пожалуй, общие для частных клиник особенности (по сравнению с государственными больницами) – это менее тщательное изучение анамнеза, а, соответственно, и отсутствие знаний об аллергических реакциях организма на конкретные препараты, и отсутствие реанимационных комплексов.

«Не сказать, что остановка дыхания и сердца так уж редки при общем наркозе, – пояснил один из собеседников. – Другое дело, что во многих клиниках отсутствует даже мешок Амбу – ручной препарат для искусственной вентиляции легких. Обычно, при остановке дыхания, получается с помощью этого мешка «раздышать» пациента».

Сегодня Мариинский театр сообщил, что прощание с Сергеем Вихаревым состоится утром 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена). Это значит, что СК разрешил родственникам выдать тело. Похоронят артиста на Серафимовском кладбище.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»