Путин поговорил с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, собеседники обсудили вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, и дали высокую оценку итогам состоявшегося в апреле 2017 года заседания двусторонней межправительственной комиссии.

Также была затронута международная проблематика. Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога.

Как писала "Фонтанка", в понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. Позже к их решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий.

5 июня по инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел государства Катар Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани. А вечером того же дня по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсуждался конфликт вокруг Катара и проблемы Сирии.