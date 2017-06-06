Балетмейстер Мариинского театра умер в кресле стоматолога

Заслуженный артист России Сергей Вихарев, о смерти которого ранее сообщал Мариинский театр, скончался при посещении стоматолога. Организм балетмейстера Мариинки отреагировал на введенную внутривенно обезболивающего препарата. Из медикаментозного сна его вывести не смогли.

Как стало известно «Фонтанке», утром 2 июня Вихарев пришел в частную стоматологическую клинику Приморского района для удаления зубов и установки имплантов. Его оперировала бригада из трех специалистов. Во время общего наркоза артист перестал дышать, остановилось его сердце. Через полчаса реанимационных мероприятий была констатирована смерть.

Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Назначен ряд экспертиз, в том числе биохимическая, которая должна подтвердить или опровергнуть взаимосвязь между введенным препаратом и остановкой сердца.

Как сообщили «Фонтанке в Мариинском театре, прощание с Сергеем Вихаревым пройдет утром 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена). Артиста похоронят на Серафимовском кладбище.

Ранее сообщалось, что артист скончался в Екатеринбурге.