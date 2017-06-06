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06.06.2017 21:18

Глава КГА: Советская архитектура даже сейчас может соперничать с современной

Архитектура жилых районов, построенных в советскую эпоху, может соперничать с современной. Такое мнение высказал 6 июня главный архитектор Петербурга и глава КГА Владимир Григорьев, выступив на конференции в Эрмитаже.

"Эта архитектура может даже сейчас соперничать с совокупным феноменом, который мы называем современной архитектурой", – сказал Григорьев, отвечая на вопрос о градостроительной ценности районов, построенных в советское время. "Ценность советских районов – жизнь, которая в них протекает. Эти ощущения, которые формируют определенных людей. Люди, которые там живут, обладают определенными качествами", – заявил глава КГА.

Говоря об архитектурных новациях, представленных на конференции, Григорьев выразил, наряду с интересом, умеренное недоверие. "Фантазии имеют право на существование, но результат, который они дают... подчеркивает, что есть вопросы", – осторожно заявил главный архитектор.

В Петербурге 6 июня завершается конференция "Арх Пароход". Архитекторы, собравшиеся в Главном Штабе, обсуждают вопрос "Как мы будем жить через 20 лет"; иллюстрациями к этой теме стали несколько проектов современной жилой среды – такой, какой ее видят сегодня и в ближайшем будущем.


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