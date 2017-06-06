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07.06.2017 10:12
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Ректорский раскол

Почти два десятка ректоров петербургских вузов создали новое объединение. В альтернативный совет не позвали главу уже действующего ректорского объединения Владимира Васильева, отметившегося номинацией патриарха Кирилла и борьбой за передачу РПЦ Исаакиевского собора.
Ректорский раскол

В Петербурге появился альтернативный совет ректоров. Порядка двух десятков руководителей вузов объединились для организации, по сути дублирующей уже существующую официальную структуру, которой руководит почётный гражданин Петербурга и ректор ИТМО Владимир Васильев. Официально о расколе никто не говорит, но не для печати ректоры рассказывают о ревности. 

Ректорское сообщество Петербурга за полгода второй раз переживает если не скандал, то конфликтную ситуацию. Первый инцидент случился в феврале и продолжился в марте: на приёме в Законодательном собрании Петербурга накануне Дня науки руководителям вузов предложили подписать письмо губернатору с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ. Сторонники музея в обращении к властям были названы провокаторами и обвинены в нагнетании религиозной розни и оскорблении чувств христиан. 

После того, как послание было опубликовано в СМИ, 22 ректора внезапно опомнились, часть из них, как выяснилось, не читали, что подписали, двое свои подписи отозвали. Опровержение опубликовали и на сайте СПбГУ: сразу после того, как федеральные СМИ со ссылкой на высокопоставленного источника из Кремля сообщили, что передача храма РПЦ не была согласована с президентом, в вузе заявили, что подпись проректора Ильи Дементьева была оставлена им в личном качестве, а не как официальным представителем Университета. 

В марте стало известно об увольнении одного из авторов и, как считается, главного инициатора письма – ректора Мухинского училища Василия Кичеджи. Якобы губернатор Петербурга, к которому и писали обращение с просьбой ускорить передачу храма, лично обратился в Министерство образования и попросил расторгнуть контракт с бывшим вице-губернатором по культуре. После ухода одного из самых набожных ректоров православная традиция сообщества глав вузов не прервалась: совет ректоров стал инициатором выдвижения в почётные граждане патриарха Кирилла. 

Спустя полторы недели после награждения Владимира Гундяева (Кирилла) знаком отличия почетных граждан, 19 ректоров в тайне от публики собрались в здании Горного университета и учредили свой, новый совет руководителей вузов. 

В отличие от уже существующего под началом ректора ИТМО Владимира Васильева, в новое объединение решили брать только представителей государственных учреждений Петербурга и Ленинградской области (таким образом оставив за бортом, например, главу Университета профсоюзов Александра Запесоцкого). СМИ оповестили, когда все уже свершилось: релиз рассылал лично ректор Университета технологии и дизайна Алексей Демидов. 

Несмотря на проявленную инициативу, на вопросы "Фонтанки" он отвечать отказался, заявив, что вся информация указана в рассылке. В ней же лишь сухо утверждалось, что на собрании было принято решение создать новую организацию, учредителями выступили 19 ректоров (список указан не был). 

В качестве справки авторы письма добавляли: учредителями других советов, таких как РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» (председатель – ректор НИУ ИТМО Васильев В.Н.), являются 6 физических лиц с 1999 года, а учредителем АНО «Совет ректоров вузов «Северо-Западного федерального округа» является юридическое лицо – СПбГУ (председатель – ректор СПбГУ Кропачев В.М.)

Приводились и некоторые другие подробности заседания: совещание открыл ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, заявив, что новый совет должен  выражать интересы именно государственных вузов. 

После выступил ректор СПбГУ Николай Кропачев, тоже с неким воззванием к объединению. Затем слово дали главам Государственного университета  морского и речного флота, Государственного технологического института, Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, Государственного архитектурно-строительного университета, Государственной химико-фармацевтической академии, Государственного педиатрического медицинского университета и другим. В итоге создание совета было поддержано участниками заседания единогласно. 

"Кроме того, по инициативе Литвиненко В.С., поддержанной всеми собравшимися, было решено создать Ассоциацию государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области в форме консорциума, без образования нового юридического лица. Для подготовки документов на совещании была создана рабочая группа в составе ректора Государственного университета морского и речного флота Барышникова С.О., ректора Политехнического университета Петра Великого Рудского А.И., ректора Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Еремеева С.Г., ректора Государственного университета промышленных технологий и дизайна Демидова А.В., президента Государственного университета аэрокосмического приборостроения Оводенко А.А", – говорится в пресс-релизе. 

Интересно, что как минимум один из упоминаемых на данном заседании не присутствовал: Андрей Рудской сообщил "Фонтанке", что в этот день был в Шанхае, хоть и признался, что приглашение на ректорское собрание получил. 

Ректор ИТМО Владимир Васильев, напротив, заявил, что был не в курсе образования нового союза, и его на мероприятие не позвали.  

"Фонтанка" попыталась выяснить, зачем все-таки был создан новый ректорский орган, однако внятных ответов от участников встречи не получила. Опрошенные твердили о необходимости решения проблем именно государственных вузов отдельно от частных, но объяснить, чем их не устраивал уже действующий союз, не могли. "Государственные вузы имеют общие интересы: формирование госзаказа, вопросы содержания зданий, общежития, общественный транспорт. Все это надо решать, а совет ректоров вузов Васильева предполагает, что там могут участвовать представители частных организаций», – сообщил ректор ЛГУ им. Пушкина Станислав Еремеев. Глава Технологического института Андрей Шевчик добавил, что состав участников организации открытый, и ИТМО, если вуз захочет, тоже могут включить. 

Нашлись, впрочем, и те, кто пожелал высказаться неофициально. Так, на правах анонимности собеседники говорили, что господину Васильеву достаются все сливки, внимание, а решения принимаются только будто бы в его пользу. "Даже почётным гражданином патриарха Кирилла он выдвинул единолично, а не созвал общего собрания". По словам некоторых представителей вузов, ИТМО при этом уже который год хвалит Владимир Путин, отмечая победы студентов в международных чемпионатах.

Заметили ректоры в анонимных разговорах ещё один момент: будто бы глава Университета технологии и дизайна Демидов уже не первый год заявляет о своей конкуренции по отношению к Васильеву, который с 2009 года руководит советом, и якобы выражает желание возглавить объединение.

"Я не понимаю, зачем создавать альтернативный совет, и не знаю ничего про его организацию. Насчет критики, я не слышал ничего такого, но знаю, что один человек давно рвется к власти, вместо того, чтобы заниматься своим вузом. Что касается ресурсов, то я не чувствую, что есть какой-то перевес в мою сторону. Все зависит от каждого вуза в отдельности. Кто-то смотрит вперёд, а кто-то стоит на месте", – заявил "Фонтанке" Васильев. 

В комитете по науке и высшей школе Смольного сообщили "Фонтанке", что их уведомили о создании нового союза, однако чиновники предпочли воздержаться от комментариев на счёт его дальнейшей деятельности. 

Депутат ЗакСа, глава комиссии по образованию Максим Резник узнал от "Фонтанки" о новом объединении. "Действующий совет ректоров себя дискредитировал, потребовав ускорить передачу Исаакиевского собора, выдвинув патриарха Кирилла в почетные граждане. Но это не повод плодить организации, нужно решать проблемы внутри сообщества", – отметил он. 

Портал бывшего ректора Мухинского училища Василия Кичеджи "Интересант" интерпретировал создание нового совета как "явную месть ректору Университета ИТМО Владимиру Васильеву" за поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. " Фигура Васильева, чей вуз в последнее время достиг огромных успехов (в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме эти успехи отметил президент Владимир Путин), вызывает раздражение и зависть как у некоторых его коллег по ректорскому сообществу, так и у городских властей. Создание совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области – несомненная месть именно ему", – отмечает издание. 

Отметим, что совет ректоров Петербурга обладает правом давать рекомендации Министерству образования и науки при назначении новых ректоров вузов, получит ли такое право новая организация, пока неизвестно. 

Городской совет ректоров существует с 1992 года. В нем состоят около 80 глав учебных учреждений. Согласно информации на официальном сайте, основной целью создания и деятельности совета ректоров является всемерное содействие решению актуальных организационных, экономических и социальных проблем высшего образования, привлечение внимания общественности к проблемам высшей школы. Судя по отчетам, за последний год в рамках совета состоялось 4 совещания ректоров. На всех из них, исходя из протоколов, обсуждались технические вопросы студенческой жизни. 

Ксения Клочкова,

"Фонтанка.ру"


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