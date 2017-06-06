Почему таксисты не хотят на светлую сторону

Глубоко фиолетово на цвет такси — примерно так сформулировал народное мнение депутат, обсуждая идею Смольного «обелить» рынок, выкрасив все машины в один цвет.

Замысел перекрасить все городские такси в белый цвет вызвал бурный протест участников рынка. В Смольном разводят руками, мол, бизнес сам просил защитить его от уберизированных бомбил. Но вместо того, чтобы победить Uber и ему подобных, чиновники только толкнут небольших извозчиков в сети коварных агрегаторов, уверяют таксисты. Очная ставка между предпринимателями и чиновниками состоялась 6 июня в петербургском ЗакСе.

Первыми слова взяли представители Смольного. Замглавы комитета по транспорту Елена Осинцева еле слышной скороговоркой прочитала обоснование законопроекта. Если вкратце — чиновники традиционно хотели как лучше. Например, белый цвет поможет горожанам делать правильный выбор в пользу «легальных перевозчиков». Опять же, регионы получили право раскрашивать такси еще в 2011 году, а Петербург до сих пор не определился, объяснил законотворческий зуд начальник отдела пассажирских перевозок Сергей Рыбак.

По мнению чиновников, бизнес не пострадает. Перекрашивать машину прямо сейчас никому не придется — это можно сделать после истечения лицензии, которая выдается на пять лет. А там и срок обновления автопарка придет.

Выслушав предложение Смольного, таксисты тут же разделились на два лагеря. В защиту инициативы выступил Виктор Соловьев, глава некоммерческого партнерства «Петербургское такси» (объединяет ряд компаний, включая «068», «5000000», «4000000»). По его словам, петербургские таксисты страдают от нашествия московских конкурентов. Покупая машины желтого цвета, предприниматели получают в столице субсидию, а затем приезжают работать в Петербург. «Надо, чтобы цвет был отличным от Москвы», – заявил Виктор Соловьев.

«Если нет особого знака, как распознать такси, будут процветать уберообразные агрегаторы», – поддержал коллегу замгендиректора такси «5000000» Игорь Мельниковский.

Дальше предложения потекли рекой. Нужно ввести не только единый цвет, но еще и желтые номера, тогда-то Uber и ему подобным точно не поздоровится. Но представители Смольного пресекли поток: желтые номера не разрешает ГИБДД.

Пятьдесят оттенков белого

Предприниматели быстро подсчитали, во сколько им обойдется переход на «светлую сторону». Перекраска автомобиля стоит от 50 тысяч рублей, стало быть на 36 тысяч такси, которым город выдал лицензии, – 1,8 млрд рублей.

Но дело не только в цвете. Для компании с многолетней историей убытки от смены имиджа могут достигать миллиона долларов, считает Алексей Эвентов директор «6000000». «Я не готов отдавать эти деньги», – заявил он.

Другие участники встречи также попытались защитить свою окраску. «Наши погодные условия делают белые таксомоторы незаметными. Яркое брендирование гораздо лучше», – заявила Нэлли Фассахова, представитель «Таксовичкофф», чьи авто имеют бело-желто-зеленый окрас.

«Для такси бизнес-класс надо оставить черный», – подчеркнула коммерческий директор «Тройка карс» Александра Малинина.

И потом, в законопроекте значится словосочетание «белая цветовая гамма», а не просто белый цвет, напомнил глава некоммерческого партнерства таксомоторных предприятий Петербурга Юрий Вейков.

«Сколько же цветов в этой гамме?», – поинтересовался он.

«Шесть оттенков», – со всей серьезностью ответил Виктор Соловьев.

«Просто 50 оттенков серого», – пошутил Юрий Вейков.

По его словам, новелла Смольного сильно усложнит жизнь индивидуальным предпринимателям, на которых приходится уже 70% рынка такси. Вместо того, чтобы тратиться на перекраску или покупку новых белых авто, они получат лицензию в Ленобласти, а то и вовсе уйдут в теневой сектор.

«Для власти это красивое pr-решение, но это приведет к увеличению нелегального извоз», — подчеркнул он. Юрий Вейков посоветовал чиновникам заняться развитием инфраструктуры. Например, создать дополнительные парковки у вокзалов, предназначенные специально для такси.

«Просьба к депутатам не тратить время на обсуждение этого закона <…> Хоть в серо-буро малиновый покрасить. Что это даст?» – поддержал коллегу Алексей Эвентов.

Вы за потребителя или государство?

На втором часу ожесточенных споров участники дискуссии вспомнили о потребителях. Депутат Максим Резник предложил собравшимся рассказать, чем белые автомобили качественно улучшат жизнь петербуржцев. Вопрос отнюдь не праздный, подчеркнул он. Отказавшись от служебного автомобиля, депутат стал постоянным клиентом такси.

Ответы таксистов свелись к двум идеям. Первая — выдавить с рынка севших за баранку «вчерашних токарей», которые мешают работать «профессионалам». Вторая — деньги петербуржцев должны течь к местным бизнесменам, а не американскому Uber, который даже налогов в России не платит.

«Но как потребителю мне фиолетово, какого цвета такси. Меня все устраивает», – выступил Максим Резник от имени рядового петербуржца.

«Так вы за потребителя или государство?» – вопросил Виктор Соловьев. И, не дождавшись ответа, добавил: «Тогда вы завтра будете ездить на диких джамшутах».

Но ничто не помешает «диким джамшутам» купить правильные белые машины на вторичном рынке, были вынуждены признать собравшиеся.

Закрывая заседание, депутат Оксана Дмитриева дала чиновникам домашнее задание – еще раз подумать о том, нужен ли городу закон, который никому не дает преимуществ, но чреват неудобствами и тратами.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»