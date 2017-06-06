«Мерседес» лидера группы «Кабриолет» попал в ДТП

Цыганский певец и композитор Марцинкевич стал участником дорожно-транспортного происшествия, но все равно успел на свой концерт в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, инцидент произошел в 18.40 шестого июня – фургон врезался в белый «Мерседес», припаркованный у дома 1-3 по Большой Московской улице. За рулем иномарки находился 47-летний Александр Марцинкевич, известный в мире шансона солист группы «Кабриолет» (сейчас называется «Цепи»).

Директор певца Сергей подтвердил «Фонтанке» факт ДТП и добавил, что «Мерседес» был припаркован по всем правилам, а музыкант успел только завести двигатель, когда в него на большой скорости въехал фургон. От удара автомобиль сильно пострадал, на его ремонт потребуется солидная сумма.

Александр Марцинкевич собирался на концерт в ДК «Горького» – «Летний Шансон». Чтобы успеть к зрителям, шансонье поехал на другом автомобиле.

Как сообщили в УГИБДД, в отношении водителя фургона составлен протокол.