«Фонтанка» за 60 секунд – 6 июня

И службу послужить, и под уголовную статью попасть. Петербургские саентологи оказались подозреваемыми в экстремизме, сегодня с утра в их главном офисе на улице Бабушкина и в личных квартирах проходят обыски. Ранее то же самое произошло в Подмосковье.

Маршрутки Петербурга имеют все шансы стать редким явлением. В силу вступили поправки в закон, из-за которых иностранные граждане не могут работать водителями такси, автобусов и грузовиков. Депутаты не успели дать документу отсрочку.

Петербургские автозаводы тем временем разошлись в отпуска. В среднем всё как на работе: кто на две недели, кто на 28 дней.

Панамский след обнаружился в ЖК на Гагарина. В стройку решила вложиться никому не известная компания. История могла бы выглядеть таинственной, если бы мы не взглянули на документы и не увидели, в каких списках фигурируют собственники загадочной фирмы.

Недолго поработал Яхтенный мост – сегодня утром его перекрыла полиция со словами «ремонт». Пока городские чиновники говорили, что не имеют к этому отношения, мы выяснили – дело не в работах (которые уже завершились), а в безопасности. Пешеходная переправа не будет работать до старта Кубка конфедераций.

Наше все сегодня именинник. Александру Пушкину исполнилось бы 218 лет. Памятуя о том, кем был прадед поэта, «Фонтанка» сходила на Апраксин рынок и попросила его сотрудников почитать нетленку. Вышло очень мило.